Duda mianuje nowych dowódców. W tle trzęsienie ziemi w polskim wojsku

Prezydent dokonał zmian po dymisji gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego. Nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został gen. Wiesław Kukuła, który wcześniej pełnił funkcję dowódcy generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych powołany został gen. bryg. Maciej Klisz, który był dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Jestem przekonany, że będziecie dowodzili powierzanymi wam żołnierzami z takim oddaniem, takim sercem i taką odpowiedzialnością dowódcy jak do tej pory. Mamy wspaniałych żołnierzy. Pokazują to w tej chwili każdego dnia - mówił po wręczeniu nominacji Andrzej Duda.

- To są ważne zadania, ale to są zadania wiekopomne. Rozumiem, że nie każdy chce je realizować, nie każdy czuje się na siłach, nie każdy umie je podjąć. Dziękuję, że panowie je podejmujecie i wierzę w to głęboko, że będziecie je realizowali znakomicie. Ku chwale ojczyzny - zakończył przemówienie prezydent.

Kim są nowi dowódcy w polskim wojsku? Kukuła i Klisz awansowani

Gen. Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Polish Open University. Ukończył także studia polityki obronnej w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej.

Gen. bryg. Maciej Klisz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz US Army War College.

Dymisje w polskim wojsku

Dymisje na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Złożyli je szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i gen. Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny. Internet zalała fala komentarzy.

Donald Tusk podczas specjalnego oświadczenia przekazał, że " Otrzymałem informacje o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego". Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że "nie ma takich informacji".