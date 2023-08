Konferencja MEiN ws. nowego roku szkolnego. Czarnek ogłasza, co czeka uczniów

Rok szkolny 2023/24 rozpocznie się już w poniedziałek 4 września. Sytuacja w oświacie jest jednak napięta. Nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy, stracili cierpliwość do ministra Przemysława Czarnka. W piątek będą protestować przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki by wyrazić swoje niezadowolenie.

Związkowcy wytykają ministrowi, że z powodu niskich pensji nauczyciele masowo odchodzą ze szkół. Szef MEiN nie przejmuje się głosami krytyki i na konferencji w MEiN uspokajał: to będzie spokojny nowy rok szkolny. - Żadnej zapaści, o której mówi ZNP, w polskich szkołach nie będzie - zapewniał minister.

Konferencja MEiN ws. roku szkolnego 2023/24. Czarnek uspokaja

- Przed powrotem uczniów do klas ta liczba wakatów, które są w polskich szkołach, utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie jak w zeszłym roku i latach ubiegłych. Liczba wakatów, jeśli chodzi o pełne etaty nauczycieli wykazanych na dzień wczorajszy (wtorek – red.) na stronach kuratorów, zgłaszanych przez dyrektorów szkół, jest zdecydowanie poniżej jednego procenta - przekonywał minister.

Te dane podważa jednak Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według ZNP w szkołach w całym kraju brakuje ponad 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi przede wszystkim o psychologów, nauczycieli WF-u, matematyków i polonistów.

Eksperci z edukacyjnej grupy Dealerzy Wiedzy przewidują, że we wrześniu nie odbędą się dziesiątki tysięcy zajęć wpisanych w plany lekcji. “Zaczniemy wrzesień z 8-10 tysiącami braków” - oszacowali. Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku szkolnym 2022/2023 we wszystkich placówkach oświatowych - w przeliczeniu na pełne etaty - zatrudnionych było 512 tys. nauczycieli.

Co nowego w szkołach?

Czarnek na konferencji podkreślił, że będzie to rok kontynuacji już wprowadzonych zmian i reform. - To przede wszystkim druga klasa Historii i teraźniejszości [...], to branżowe centra umiejętności, które już się tworzą i dźwigają szkolnictwo zawodowe na bardzo wysoki poziom europejski i światowy, to dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli, to kontynuacja i zwiększenie finansowania naszych sztandarowych programów takich jak "Poznaj Polskę", "Poznaj Polskę - kraj rodzinny", "Poznaj Polskę w Europie", "WF z AWF - aktywny powrót uczniów do szkoły", czy też Laboratoria Przyszłości i Mobilne Laboratoria Przyszłości - wymieniał.

Minister wspomniał również o prawie 400 tys. laptopach dla czwartoklasistów oraz o bonie w wysokości 2,5 tys. zł na laptopa dla nauczycieli. - To są nowości, których nigdy nie było w polskim systemie oświaty - stwierdził Czarnek.