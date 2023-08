- Kiedyś myślałem pięcioletnim okresem do przodu. Potem planowałem wszystko na rok do przodu. Teraz żyję w pracy z miesiąca na miesiąc – przyznaje Michał Różański, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi. W ostatnich miesiącach z podstawówki odeszła fizyczka, która uczyła też chemii i geograf, który jednocześnie uczył wiedzy o społeczeństwie. Z pracy zrezygnowała jeszcze polonistka, która miała także godziny z informatyki i do tego anglistka i biolog.

- Całkiem dużo CV jak na te czasy wpłynęło od biologów, bo aż osiem. Chemiczkę i geografa też już mamy. Z urlopu macierzyńskiego wraca akurat anglistka, więc angielski już obsadzony. Nauczyciela WOS-u pożyczamy z innej szkoły – wylicza Różański, co udało się w ostatnich miesiącach zorganizować. Sen z powiek spędza mu wciąż brak fizyka. - Szukamy przez całe wakacje i nic – przyznaje.

Rok szkolny 2023/2024 bez nauczycieli, bez lekcji

W podobnej sytuacji jest wiele szkół. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 w kuratoryjnych bankach pracy dla nauczycieli jest prawie 21 tys. ofert. Z czego prawie 18 tys. - 85 proc. - dodano tylko w ciągu wakacji, w tym w ostatnich dniach. Nie można więc powiedzieć, że są to propozycje nieaktualne, a wakaty się już zapełniły.

Najwięcej ofert widnieje na Mazowszu – 4 tys. Z czego ponad 3,4 tys. pojawiło się w miesiącach wakacyjnych. Kolejne pod tym względem jest woj. małopolskie (27 tys. ofert) i dolnośląskie (1850). Najmniej wakatów według kuratoryjnych stron jest w woj. zachodniopomorskim (ponad 500) i świętokrzyskim (600).

Szczyt pod względem liczby wakatów w szkołach przypadł na końcówkę lipca. Konkretnie 25 lipca grupa Dealerzy Wiedzy, która śledzi przeróżne szkolne statystyki, zliczyła 25 tys. ofert pracy. „To 25 proc. więcej niż rok temu. To więcej niż kiedykolwiek w historii polskiej edukacji” – ogłosili na swoim profilu. Na tym jednak się nie skończyło, bo trzy dni później licznik dobił do 26,3 tys. wakatów.

W sierpniu najwięcej ofert na kuratoryjnych stronach widniało 11 sierpnia – 24,5 tys. To wzrost o 15 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem o tej porze. "I tak dobrze, bo przez kilka miesięcy tendencja rok do roku sięgała +35 proc.” - podają Dealerzy Wiedzy. Policzyli też, że braki w skali kraju sięgnęły 3,5 proc. wszystkich potrzebnych nauczycieli. „To brak jednej lekcji tygodniowo w każdej klasie w Polsce. Albo zero lekcji w jednej klasie w szkole z trzydziestoma oddziałami” – porównywali. Widać to na przykładzie ZSP nr 4 w Łodzi. Brak jednego nauczyciela fizyki spowodowałby, że cała szkoła nie będzie miała fizyki.

Praca w szkole dla psychologów

Najwięcej ogłoszeń wciąż dotyczy pracy dla psychologów i pedagogów. Braki wiążą się ze zmianą przepisów. Ministerstwo Edukacji i Nauki rok temu ustaliło minimalny wymiar zatrudnienia specjalistów w zależności od liczby uczniów. Obecnie 1,5 etatu dla psychologa i pedagoga przypada na 100 uczniów (na każde kolejne 100 wymiar etatu powiększa się o 0,2). MEiN nie przewidziało tylko, że specjalistów zgłaszających się do pracy w szkole nie będzie.

- Pieniądze – ten argument najczęściej pada przy okazji rozmów o pracę. Katarzyna uczyła dotychczas w zespole szkół, w którego skład wchodziła podstawówka, liceum i technikum. Oprócz tego uczyła w podstawówce. Od września zostanie tylko w niej. Dostała pracę w prywatnym gabinecie, więc zespół szkół musi szukać nowego specjalisty.

Pod koniec lipca Fundacja GrowSPACE podała, że w Polsce brakuje 27 proc. psychologów na rok szkolny 2023/24. 450 gmin deklarowało wówczas, że nie mają ani jednego obsadzonego etatu na tym stanowisku. Największe braki miało Podkarpacie. Tam w podstawówkach było więcej wakatów niż etatów, a braki sięgały 52 proc. W wielu gminach i powiatach pojawiło się zjawisko „psychologa objazdowego”, którzy krążą po kilku szkołach.

"Dwie trzecie ogłoszeń z pracą dla nauczycieli zniknie z końcem sierpnia. Wiele jest ogłoszeń na kilka godzin. W małych miejscowościach żadnych braków nie ma. Wiele ofert jest dla specjalistów. Dużo wchłoną godziny ponadwymiarowe. Mimo to we wrześniu nie odbędą się dziesiątki tysięcy zajęć wpisanych w plany lekcji. I tych niezrealizowanych zajęć będzie o 30 proc. więcej niż w ubiegłym roku – podsumowują eksperci z grupy Dealerzy Wiedzy i przewidują: „Zaczniemy wrzesień z 8-10 tysiącami braków, a skończymy z 6-7 tysiącami.”