Koniec banicji gwiazdy TVP Info. Prezenter wydał krótki komunikat

Adrian Klarenbach należy do jednej z głównych twarzy TVP Info, w której prym wiodą politycy obozu rządzącego i gdzie nie ma miejsca na krytykę PiS oraz jego koalicjantów. Od 19 marca na antenie stacji prezenter nie prowadził programów publicystycznych. Telewizja Polska poinformowała wówczas, że Klarenbach został przeniesiony do TVP3, co dla pracowników przy Woronicza (tutaj w Warszawie mieści się siedziba TVP) zazwyczaj oznacza degradację.

Jednak w poniedziałkowy poranek Klarenbach napisał na Twitterze: "Dzień dobry. Jeżeli nie mają Państwo planów na jutrzejszy (wtorkowy - red.) poranek, to proponuję spędzić go wspólnie w #minela8 #minela9". "W ostatnich dniach na Twitterze pojawiły się wpisy z apelem o przywrócenie Klarenbacha do pracy w TVP Info. Krytykowano przy tym dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosława Olechowskiego za to, że dziennikarz zniknął ze stacji" - napisał serwis Wirtualnemedia.pl.

Adrian Klarenbach wraca do TVP Info

Nieoficjalnie prezenter miał podpaść kierownictwu TVP m.in. za styl prowadzenia rozmów z politykami obozu Zjednoczonej Prawicy. 18 marca, czyli dzień przed zniknięciem z anteny TVP Info, Klarenbach prowadził rozmowę z posłem Solidarnej Polski Mateuszem Kałużnym.

- Ogłaszam konkurs na całą Polskę. Nagrodą może być moje jednomiesięczne uposażenie poselskie. Oddam je na dom dziecka w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli znajdzie się jeden człowiek, który ma w Polsce wyższą emeryturę niż Donald Tusk - mówił wówczas polityk. Na to prowadzący program zareagował, że "niemiecka emerytura" wcale nie płynie z Berlina, ale z instytucji unijnych, a Tusk wcale nie pobiera najwyższej emerytury w Polsce.

Pomimo degradacji do TVP3 prezenter zachował możliwość prowadzenia rozmów politycznych na antenie Polskiego Radia. Adrian Klarenbch jest związany z TVP od 1995 r. (z przerwą w latach 2013-16). W przeszłości prowadził zarówno programy informacyjne i publicystyczne, jak i teleturnieje. W 2015 r. był doradcą Janusza Korwin-Mikkego, kiedy ubiegał się o urząd prezydenta.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl