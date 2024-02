Polacy mogą spodziewać się kontroli. Tym razem chodzi o kwestie związane z abonamentem RTV, który powinien opłacać każdy właściciel odbiorników radiowych oraz telewizyjnych, chyba że jest z tego oficjalnie zwolniony. Jeśli kontroler dopatrzy się nieprawidłowości, będzie mógł zareagować. Czego należy się spodziewać? Podczas kontroli kluczowe będą cztery kwestie.

Kontrole abonamentu RTV 2024: Kto musi płacić?

Kto właściwie musi opłacać abonament RTV? „Wszyscy użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych – wyjaśniła Poczta Polska w rozmowie z portalem tvn24.pl, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2023 roku.

Abonament RTV jest obowiązkowy. Wyjątkiem są jedynie osoby ustawowo zwolnione z opłaty, a więc osoby, które: ukończyły 75 lat, posiadają I grupą inwalidzką, osoby niesłyszące i niewidome, bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, osoby z prawem do zasiłku przedemerytalnego, a także weterani wojenni lub wojskowi. Z abonamentu RTV zwolnione są także osoby po 60 roku życia, którym przysługuje emerytur, ale jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ruszyły kontrole domów. Tego możesz się spodziewać

Termin płatności opłat abonamentowych minął 25 stycznia 2024 roku. Poczta Polska i Urząd Skarbowy zajęły się więc już sprawdzaniem dowodów wpłat za abonament RTV.Kontrolerzy niedługo mogą zapukać do naszych drzwi. Warto jednak pamiętać, że weryfikacji mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby, a więc pracownicy Poczty Polskiej oraz Urzędu Skarbowego. Jeśli nie jesteśmy pewni, kto zapukał do naszych drzwi, możemy poprosić o okazanie odpowiedniego upoważnienia oraz legitymacji służbowej wraz z dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość.

Kontrolerzy pod uwagę biorą cztery kluczowe kwestie. Zwracają uwagę na:

obecność urządzeń RTV w domach,

w domach, zdolność urządzeń RTV do odbierania sygnału,

do odbierania sygnału, rejestrację urządzeń lub jej ewentualny brak,

okres używania konkretnych urządzeń RTV (właściciel powinien zarejestrować urządzenie w czasie 14 dni od jego zakupu).

Za nieuiszczenie opłaty abonamentowej RTV grozi kara pieniężna, w 2024 roku to aż 819 złotych.

Źródło: Radio ZET/TVN24/o2