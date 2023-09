Kumulacja Lotto rozbita. Padła wysoka wygrana

W czwartek 21 września w Lotto wylosowano następujące liczby: 13, 14, 33, 36, 37 i 49. Szóstkę prawidłowych liczb w zakładzie na chybił trafił miała jedna osoba w miejscowości Nawojowa w województwie małopolskim. Zakład został zakupiony w punkcie Lotto przy ul. Krynickiej 19.

Wygrana wynosi 2 307 419,50 złotych, jednak na konto zwycięzcy po odjęciu podatków wpłynie nieco ponad 2 mln złotych. W czwartek padło też 37 wygranych drugiego stopnia (5777,20 zł), 1963 wygrane trzeciego stopnia (195,50 zł) oraz 37 451 wygranych czwartego stopnia (24 zł). Z kolei w Lotto Plus nie padła główna wygrana – podał Totalizator Sportowy.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, należy wytypować 6 z 49 liczb – samodzielnie, metodą chybił trafił lub w sposób mieszany. Koszt pojedynczego zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę, wchodzimy do gry z Plusem o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus.

W piątek, 22 września będzie szansa na wygranie dużej sumy pieniędzy. Odbędzie się losowanie w Eurojackpot o 45 mln złotych, natomiast w sobotę 23 września w Lotto o 2 mln złotych.