Kuratorium chce ścigać za Tęczowy Piątek. Posłanki reagują

W części pomorskich szkół organizowany był Tęczowy Piątek, inicjatywa, której celem jest wsparcie młodzieży LGBTQ+. Jak się okazało, inicjatywa wywołała reakcję kuratorium, które wysłało do placówek specjalne pismo. W dokumencie zażądano wyjaśnień odnośnie tego, od kogo wyszła propozycja organizacji wydarzenia i czy dyrekcja wyraziła na nie zgodę.

Tęczowy Piątek 2023. Kuratorium żąda wyjaśnień od szkół

Do sprawy odniosła się Fundacja GrowSPACE, która jest jednym z inicjatorów uczniowskiej akcji Tęczowy Piątek. "W nawiązaniu do informacji nt. rozpoczęcia kontroli w pomorskich szkołach ze strony Kuratora Oświaty pragniemy poinformować, że [...] nie pozostajemy obojętni w tej sprawie i sprzeciwiamy się działaniom o charakterze zastraszającym".

"Pismo z pięcioma pytaniami otrzymały wszystkie gdańskie placówki oświatowe, w tym szkoły podstawowe. Nie mamy wątpliwości, że działanie, które podjęło Pomorskie Kuratorium Oświaty ma na celu zniechęcenie do organizacji akcji widocznościowych dla społeczności LGBTQ+" - czytamy.

Organizatorzy zapowiadają "stanowcze protesty"

W kolejnych wpisach fundacja ocenia, że działania kuratorium to "zastraszanie dyrekcji, kadry pedagogicznej, uczennic, uczniów i osób uczniowskich". "Pragniemy podkreślić, że Tęczowy Piątek to święto, które jest legalne i wypełnia rolę wychowawczą i opiekuńczą placówek" - dodano.

"Nie zgadzamy się na to, by organ nadzoru pedagogicznego prowadził działania obezwładniające oddolne inicjatywy w szkołach i będziemy stanowczo protestować w tej sprawie".

Fundacja zapewniła też, że jest w kontakcie ze szkołami. Opublikowała też "Tarczę Prawną 2.0", która "pomoże szkołom w przypadku dalszych opresyjnych działań ze strony Kuratorium Oświaty". "Dodatkowo deklarujemy zapewnienie wsparcia psychologicznego dla każdej osoby, która będzie tego potrzebowała w wyniku zaistniałej sytuacji" - podaje fundacja.

Posłanki KO włączają się w sprawę. "To zastraszanie szkół i dyrektorów"

W sprawie nie zabrakło też reakcji ze sceny politycznej. W czwartek odbyła się konferencja z udziałem posłanek Koalicji Obywatelskiej Agnieszki Pomaski i Barbary Nowackiej. Te zapowiedziały, że wystąpią z kontrolą poselską do pomorskiego kuratorium oświaty.

- Zapytamy o szczegóły i motywacje pani kurator, ale też o to, czy inne imprezy w szkołach są kontrolowane w taki sposób. To nie powinno mieć miejsca - powiedziała Agnieszka Pomaska.

Z kolei Barbara Nowacka dodała: - Mamy przeczucie, że (kurator -red.) zrobiła to, by zastraszyć szkoły i ich dyrektorów. Wiemy też, że uczniowie mają prawo do takich inicjatyw.

Tęczowy Piątek, co to?

Tęczowy Piątek obchodzimy co roku w ostatni piątek października. W 2023 roku jest to 27 października. Tegoroczna edycja powstała dzięki Fundacji GrowSPACE w partnerstwie z Kampanią Przeciw Homofobii. Zachęcają młode osoby do tworzenia safe space’u w swojej szkole poprzez zwiększenie widoczności osób LGBTQ+ i edukację.

Źródło: Radio ZET