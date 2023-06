Tragedia w kopalni. Górnik z raną głowy znaleziony pod ziemią

O tragedii poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Jak zaznaczył, do wypadku doszło we wtorek w nocy w Zakładzie Górniczym Janina, należącym do spółki Tauron Wydobycie.

Libiąż. Wypadek w kopalni. Nie żyje górnik

Ciało pracownika kopalni zostało znalezione na skrzyżowaniu pochylni K1/1 ze ścianą 709 na poziomie 800 metrów. Zmarły miał ranę głowy.

Na razie nie są znane szczegóły wypadku. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby, w tym przedstawiciele WUG.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP