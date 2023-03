"Uderzał młotkiem w głowę, udusił". Syn brutalnie zamordował matkę

Zabójstwo seniorki wyszło na jaw w poniedziałek 13 marca. Jak przekazał oficer prasowy policji w Pile st. sierż. Wojciech Zeszot, zwłoki 84-letniej kobiety odnaleziono w jednym z mieszkań na terenie gminy Łobżenica.

- Kilka godzin później zatrzymany został 60-letni mężczyzna, który może mieć związek ze sprawą – wskazał oficer prasowy policji w Pile.

Liszkowo. Brutalne zabójstwo kobiety. "Uderzał młotkiem, udusił"

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak powiedział w czwartek PAP, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna to syn 84-latki.

- Jest podejrzany o zabójstwo. Zadał matce trzy uderzenia młotkiem w głowę, doprowadzając do stanu bezbronności, po czym, kiedy kobieta osunęła się na podłogę, zawiązał na jej szyi sznurek i udusił - opisał szczegóły zbrodni śledczy.

Prok. Wawrzyniak dodał, że podejrzany przyznał się do winy i opisał przebieg całego zdarzenia. - Twierdzi, że miał problem z internetem, nie mógł doładować telefonu - powiedział prokurator. Warzyniak przyznał, że śledczy będą wnioskować o przebadanie psychiatryczne podejrzanego. W przypadku stwierdzenia przez biegłego niepoczytalności 60-latek może nie trafić do więzienia.

Prokurator wskazał, że zwłoki kobiety, w miejscu jej zamieszkania, odkryły córki 84-latki. - Nie miały z nią kontaktu, zaniepokojone przyszły do domu, ujawniły zwłoki i powiadomiły funkcjonariuszy policji – opisał Wawrzyniak. Podejrzany trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna nie był w przeszłości karany. Za zabójstwo grozi mu od ośmiu lat więzienia do dożywocia.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Kiepel