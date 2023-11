Morawiecki wszczął alarm, zagrożenie w całej Polsce. Rozpocznie się 1 grudnia

RCB informuje, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził drugi (BRAVO-CPR) i trzeci stopień alarmowy (CHARLIE-CRP) na terytorium całej Polski. Szef rządu wprowadził także drugi stopień alarmowy dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP.

Stopnie alarmowe CPR dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni lub po uzyskaniu wiarygodnych informacji o planowaniu takiego zdarzenia.

Morawiecki ogłosił alarm, Rozpocznie się 1 grudnia

Co oznacza w praktyce wprowadzenie takiego stanu? W tym czasie administracja państwowa jest zobowiązana do przygotowania zasobów niezbędnych do obrony, a także wdrożenie planów ciągłości działania po wystąpieniu ataku.

Morawiecki wprowadził także drugi stopień alarmowy (BRAVO) dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami kraju. Jest to drugi z czterech stopni ostrzegawczych. Funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej mają obowiązek noszenia kamizelek kuloodpornych oraz broni długiej.

Stopnie będą obowiązywać od piątku 1 grudnia 2023 roku do środy 28 lutego 2024 roku.

Źródło: Radio ZET/ RCB