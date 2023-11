Nie żyje trzymiesięczny chłopiec. Matka zadzwoniła pod 112

Informacja o śmierci trzymiesięcznego chłopca w Rogoźnie dotarła do służb ratunkowych w niedzielę (12.11) przed południem. Pod numer alarmowy 112 zadzwoniła matka chłopca – przekazał w rozmowie z PAP Maciej Kaniewski z komendy policji w Obornikach.

Rogoźno. Śmierć trzymiesięcznego chłopca. Ciało znalazła matka

Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon dziecka. Jak podaje TVN24, chłopiec przebywał pod opieką matki i jej konkubenta. Oboje zostali przebadani na zawartość alkoholu w organizmie. Kobieta i mężczyzna w chwili tragedii byli trzeźwi.

Funkcjonariusze policji prowadzili oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej. Czynności były nadzorowane przez prokuratora. Służby zakończyły swoje działania przed godziną 17.

Policja wstępnie wykluczyła, że ktoś przyczynił się do śmierci dziecka

Ciało niemowlaka zostało zabezpieczone do sekcji. Według śledczych na razie nic nie wskazuje na to, aby ktoś przyczynił się do śmierci chłopca. Dotychczas nikt nie został zatrzymany w tej sprawie. Obecnie policja nie udziela żadnych dodatkowych informacji.

Źródło: Radio ZET/PAP/TVN24