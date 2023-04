Nie żyje uwielbiany przez uczniów nauczyciel. "Wychowawca wielu pokoleń"

Dariusz Pilz nie żyje – poinformowała w czwartek 6 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu. Społeczność tej wielkopolskiej miejscowości z niedowierzaniem przyjęła przed świętami Wielkanocy tę przykrą wiadomość.

"Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że dziś zmarł nasz kolega, wieloletni nauczyciel, wychowawca, wicedyrektor szkoły Dariusz Pilz. Niezwykle lubiany, zawsze uśmiechnięty, życzliwy pełen empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka. Wuefista z krwi i kości, pasjonat siatkówki, miłośnik fotografii, wychowawca wielu pokoleń sportowców. Na boisku lubił zwyciężać, zawsze grał fair-play... Przegrał nierówną walkę z chorobą..." - poinformował dyrektor placówki Dariusz Stachecki.

"Był trenerem wielu pokoleń naszych młodych siatkarzy. Miłość do tego sportu potrafił przełożyć na pracę z młodzieżą. Nie tak miał wyglądać dzisiejszy dzień. Mieliśmy dla niego niespodziankę na święta, chcieliśmy mu ją przekazać. Nie zdążyliśmy. Ale wierzymy, że tam u góry będzie nadal kibicował swoim wychowankom. Darek, nie mówimy «żegnaj», a «do zobaczenia»" – przekazał amatorski klub siatkarki MKS Kangur Tomyśl na Facebooku.

W mediach społecznościowych odejście nauczyciela komentowali rodzice uczniów, którzy szlifowali sportowe umiejętności pod okiem zmarłego trenera. "Potrafił dotrzeć nie tylko do młodzieży, ale do rodziców również. Ja dziś z tego miejsca dziękuje za całą pracę, jaką włożył w nasz klub i w naszą młodzież. […] Zabrakło mi słów wczoraj" – napisała na Facebooku mama jednego z uczniów. Pogrzeb nauczyciela odbędzie się we wtorek 11 kwietnia o godz. 10 na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyślu.

