Odśnieżanie chodnika to działanie wskazane w przepisach prawnych. Warto wiedzieć, co mówią na ten temat obowiązujące ustawy i kto odpowiada za usunięcie z chodnika przed posesją śniegu i lodu. Okazuje się, że kwestia regulowana jest m.in. rodzajem zamieszkiwanego budynku.

Odśnieżanie chodnika – czy to obowiązek? Kto musi to robić?

Odśnieżanie chodnika jest kwestią, którą precyzują m.in. przepisy Prawa budowlanego. Jak zauważa portal Wirtualna Polska, usuwanie śniegu sprzed posesji jest wyszczególnionym w ustawie obowiązkiem: w przypadku, w którym ciąg komunikacyjny znajduje się bezpośrednio przy granicy posesji, musi robić to właściciel domu jednorodzinnego lub zarządca budynku wielolokalowego. Jeżeli jednak pomiędzy chodnikiem a posesją znajduje się np. pas zieleni – za odśnieżanie odpowiada gmina.

Odśnieżanie chodnika – czy można dostać mandat?

Odśnieżanie chodnika to prawny obowiązek. Ci, którzy się od niego uchylają, muszą liczyć się z mandatem do 1500 złotych. Ta kwestia wynika z zapisów umieszczonych w Kodeksie wykroczeń: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany” (art. 117).

Warto również zaznaczyć, że jeśli zalegający na chodniku śnieg doprowadzi do wypadku, w którym ucierpi np. przechodzień, osoba odpowiedzialna za dbanie o ciąg komunikacyjny przy posesji może zostać pociągnięta do poważniejszej odpowiedzialności, np. do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Źródło: Radio ZET/sip.lex.pl/wp.pl