Jak poinformował w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasz Durlej, postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o niezastosowanie aresztu zostało uchylone. Sprawa została przekazana prokuraturze do dalszego prowadzenia.

Po koszmarnym wypadku z 28 maja w miejscowości Boksycka, w którym zginęło 5 osób, sąd w Ostrowcu Świętokrzyskim nie wyraził zgody na areszt podejrzanego o spowodowanie kraksy. Decyzję krytykował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który zapowiedział zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych.

5 osób zginęło, gdy wracali z wesela. Zaskakujący zwrot ws. wypadku

W uzasadnieniu orzeczenia sądu okręgowego pojawiła się opinia z pracowni orzecznictwa katedry medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Wynika z niej, że w chwili postawienia zarzutów podejrzany nie miał zdolności do udziału w czynnościach procesowych.

- Zachodzi konieczność ponownego przedstawienia mu zarzutów, dlatego sprawa została przekazana do prokuratury w celu dalszego prowadzenia – przekazał sędzia Durlej. Rzecznik prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz wskazał, że co do istoty Sąd uwzględnił zażalenie złożone przez prokuraturę i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia. - Czynności procesowe będą kontynuowane – dodał rzecznik prokuratury.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 9. Z ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, który kierował osobowym mercedesem, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z fiatem, którego prowadził 72-latek. Fiatem podróżowało jeszcze pięć osób w wieku od 16 do 43 roku życia. Była to rodzina, która wracała z wesela nad ranem. Z wypadku ocalał w fiacie jedynie 16-latek, który wraz z 38-letnim kierowcą mercedesa zostali zabrani do szpitala.

Natomiast trzej mężczyźni w wieku 19, 43, 72 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat z fiata ponieśli śmierć na miejscu. Z ustaleń prokuratury wynika, że kierowca mercedesa prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i narkotyków. Prokurator przedstawił Piotrowi M. zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i zawnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. nie wyraził na to zgody, a prokuratura złożyła na tę decyzję zażalenie.

RadioZET.pl/PAP - Wiktor Dziarmaga