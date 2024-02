Od kilku dni można odnieść wrażenie, że zima wycofała się z Polski, a pogoda zaczyna robić się bardziej wiosenna. Rzeczywiście tak jest. Wszystko ze względu niżu, który dociera znad Atlantyku, wyznaczając strefę ciepłego frontu, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Natomiast południowej i wschodniej części kraju towarzyszy zjawisko podwyższonego ciśnienia.

Prognoza pogody: Jaka pogoda w piątek 16 lutego?

W piątek zachmurzenie w Polsce będzie umiarkowane. Jedynie w północnej części kraju miejscami spodziewane jest duże zachmurzenie. Również w tamtym regionie może pokropić słaby deszcz. W Beskidach lokalnie może pojawić się mżawka. Najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie słupki rtęci wskażą od 7 do 8 stopni Celsjusza. W centrum temperatura "dobije" do 13 kresek. Z kolei najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry pokażą do 15, a miejscami nawet do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W górnych partiach Sudetów porywy mogą dochodzić do 55 km/h.

Pogoda. Szykuje się kolejny powrót zimy

Piątek minie pod znakiem potężnego jak na tę porę skoku temperatur. Jednak ta piękna chwila nie potrwa długo, dlatego lepiej wykorzystać sprzyjającą aurę, jak tylko się da. Jak informuje IMGW po pierwszym powiewie wiosny Polskę ponownie nawiedzą niskie temperatury, wróci mróz, a co za tym idzie - będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na taką prognozę pogody szczególnie muszą naszykować się mieszkańcy wschodniej części kraju.

Zdaniem synoptyków po kilku chłodniejszych dniach temperatury znów mają nieco podskoczyć. Na tę chwilę oznacza to, że pod koniec lutego temperatury będą mocniej na plusie i po raz kolejny będziemy mogli cieszyć się z nawet kilkunastu stopni Celsjusza na termometrach. Zima jednak nie będzie odpuszczać i nadal nie da o sobie zapomnieć. Po szalonym rollercoasterze znów w Polsce ma sypnąć śniegiem.

