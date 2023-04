Cała czwórka zginęła na miejscu. Kaja miała obchodzić 16. urodziny

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. W poniedziałek w wypadku w Starej Słupi zginęło czworo młodych ludzi: 26-letni Dawid (kierowca auta) i troje pasażerów: 19-letni Kamil, 18-letni Bartosz i 15-letnia Kaja.

Dwie osoby znajdowały się poza samochodem. Pozostałe były uwięzione w części osobówki znajdującej się pod wywrotką - relacjonowała wówczas w rozmowie z portalem "Echo dnia" st. ogn. Beata Gizowska, oficer prasowa kieleckiej straży pożarnej. - Widok był masakryczny. Zawsze uważałem się za twardego faceta, pomagałem przy wielu wypadkach, ale czegoś takiego nie przeżyłem nigdy. Jak dobiegłem do samochodu i zobaczyłem miejsce wypadku, to nogi się pode mną ugięły - relacjonował w rozmowie z "Echem dnia" pan Zbigniew. On jako jeden z pierwszych pojawił się na miejscu tragedii.

Pogrzeb ofiar wypadku w Starej Słupi

W piątek w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się pogrzeb Kai. Dziewczyna zginęła dzień przed swoimi 16. urodzinami. Pożegnano już również trzy pozostałe ofiary tragicznego wypadku. Wszyscy zostali pochowani na tym samym cmentarzu.

- Odszedł za wcześnie. Są takie momenty w życiu człowieka, że cały świat niespodziewanie wali się na głowę, wszystko, co budowaliśmy rozpada się jak domek z kart - mówił ksiądz na pogrzebie 18-letniego Bartka. - Wszyscy jesteśmy zdruzgotani jego przedwczesnym odejściem. Był młodym chłopakiem pełnym życia - dodał.

Wypadek w Starej Słupi k. Ostrowca

Śledztwa ws. wypadku trwa. Prokuratura apeluje do osób, które przed wypadkiem widziały uczestniczące w nim bmw serii 5 o numerze rejestracyjnym T0 MVS o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji lub Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. "Odebranie zeznań od kolejnych osób może przyczynić się do szczegółowego odtworzenia wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia" – przekazał prokurator.

W dalszym toku śledztwa pozyskane zostaną jeszcze przede wszystkim wyniki badań krwi na zawartość alkoholu i narkotyków. Śledztwo zostanie również uzupełnione o opinię biegłego z zakresu badania wypadków komunikacyjnych.

RadioZET.pl/PAP/SE.pl