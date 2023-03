We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że "w ciągu najbliższych czterech do sześciu tygodni może nastąpić przekazanie myśliwców MiG-29 Ukrainie". W sprawie głos zabrał też szef MON Mariusz Błaszczak, który powiedział, że "przekazanie samolotów miałoby nastąpić w szerszej koalicji państw, w której ma się znaleźć m.in. Słowacja".

W czwartek prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Czech Petrem Pavlem. Przywódcy obu państw rozmawiali o współpracy oraz pochłoniętej wojną Ukrainie. Andrzej Duda został zapytany o kwestię myśliwców MiG-29. - W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty w pełnej sprawności, pozostałe są serwisowane, przygotowywane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane - odpowiedział Andrzej Duda. Prezydent przypomniał, że "taka decyzja została najpierw podjęta na poziomie najwyższych władz krajowych, następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę".

- My tych MiG-ów mamy w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście. Samoloty są sprawne i nadal wykorzystywane do nadzoru nad polską przestrzenią powietrzną, ale to są ostatnie lata ich funkcjonowania - powiedział. Andrzej Duda dodał, że MiG-29 to myśliwce, które "dzisiaj są w stanie bez żadnego dodatkowego przeszkolenia obsługiwać piloci ukraińscy. Będziemy sukcesywnie przekazywali (je) do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy"

- Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty, i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć – powiedział prezydent. Przypomniał też, że wyprodukowane w ZSRR myśliwce mają zostać zastąpione koreańskimi samolotami FA-50 i amerykańskimi F-35.

Przekazanie MiG-29 Ukrainie. "Polska na tym nie ucierpi"

Podczas czwartkowej rozmowy w Radiu ZET do sprawy przekazania myśliwców Ukrainie odniósł się także rzecznik rządu Piotr Müller. Ocenił, że bezpieczeństwo Polski na tym nie ucierpi. Dodał, że "Polska wzmacnia swoją obronność poprzez zawieranie kolejnych kontraktów na wyposażenie Wojska Polskiego".

- W ramach współpracy unijnej otrzymujemy również rekompensaty za sprzęt przekazany na Ukrainę - mówił. - Jeśli ktoś chce dzisiaj podważyć wsparcie dla Ukrainy pod kątem walki z Rosją, to nie rozumie, że Polska jest następna w kolejce - dodał.

Andrzej Duda spotkał się z Petrem Pavlem. "Podziękowałem mu"

Podczas spotkania z Petrem Pavlem, Andrzej Duda wyraził nadzieję, że oba kraje "będą w najbliższych latach dobrze i blisko współpracować, budując jak najlepsze relacje polsko-czeskie". Podziękował też czeskiemu prezydentowi za "bardzo dobre warunki, jakie są stwarzane dla polskiej mniejszości w Czechach". Wskazał tu, że na możliwość rozwoju kulturalnego czy edukację.

- Prosiłem pana prezydenta o taki swoisty patronat nad tymi sprawami, aby go sprawował - mówił Andrzej Duda.

RadioZET.pl/PAP