Posłowie KO ujawniają plan PiS. "Skok na klejnot w koronie"

Już w niedzielę posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński zapowiadali prawdziwą "bombę". Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych usłyszeliśmy, że w poniedziałek ujawnią aferę PiS-u, nad której wykryciem pracowali przez kilka miesięcy.

"Ostatni skok PiS". Sprzedaż Lotniska Chopina

Na trwającym właśnie wydarzeniu Campus Polska Szczerba i Joński powiedzieli, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje kroki legislacyjne, które mają doprowadzić do likwidacji i sprzedaży gruntów Lotniska Chopina - jak twierdzą, chodzi o ponad 600 ha.

- To od nas i od was zależy, czy ten ostatni skok PiS dojdzie do skutku, czy też nie. To ostatni skok PiS na klejnot w koronie polskiego majątku narodowego - powiedział Michał Szczerba.

Pieniądze ze sprzedaży gruntów miałyby zasilić CPK

Na jednym ze slajdów posłowie KO pokazali "Decyzję Komitetu Stałego Rady Ministrów z 25 maja 2023 r.", która dotyczy likwidacji lotniska. Wyjaśnili, że przeprowadzili kontrolę poselską w celu zbadania, co ma się stać z gruntami, na których jest Lotnisko Chopina.

W efekcie Szczerba i Joński dotarli do uchwały z 2017 roku - okresu rządu Beaty Szydło. W ich ocenie dokument świadczy o tym, ze Lotnisko Chopina będzie zbędne po powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Same grunty - jak wynika z raportu z 2017 roku - byłyby warte 5 mld zł. Te pieniądze miałyby zostać przekierowane na inwestycję w CPK.

"Ta decyzja stawia kropkę nad i"

Przytoczyli też decyzję Komitetu Stałego Rady Ministrów z dnia 25 maja 2023 r., która ma być rozstrzygająca w kwestii likwidacji lotniska. - Ta decyzja stawia kropkę na i jeśli chodzi o likwidację Lotniska Chopina - twierdzą politycy KO.

"W dniu 25 maja 2023 r. została podjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów decyzja dotycząca rozstrzygnięcia na korzyść pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozbieżności między minister infrastruktury, a ww. pełnomocnikiem w zakresie konieczności przeniesienia ruchu z lotniska Chopina" - napisano w prezentacji przestawionej na Campus Polska Przyszłości.

Najważniejsze pytanie: Kto chce na tym zarobić

Posłowie wielokrotnie podkreślali, że mieszkańcy stolicy powinni mieć decydujący głos w sprawie ewentualnej likwidacji Lotniska Chopina. - Nikt nikogo z mieszkańców czteromilionowej aglomeracji nie o zdanie w tej sprawie - powiedział Szczerba.

- To ponad 600 hektarów terenu w centrum Warszawy. Za każdym razem słyszeliśmy w spółce CPK, że jest to objęte tajemnicą spółki, negocjacji lub umów. Wszystko w tym państwie jest tajemnicą. Coś, co jest naszym wspólnym majątkiem, skarbu państwa należy do nas i to nie tylko do naszego pokolenia - podkreślali Joński i Szczerba.

- Najważniejsze pytanie tej afery brzmi: Kto chce na tym zarobić. Te grunty są dzisiaj warte około 10 miliardów złotych - powiedział Michał Szczerba. Jak dodał: - Ta władza dba tylko o siebie, jest bezczelna i nie dba o człowieka".

RadioZET.pl