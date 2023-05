Jak podaje śląska policja, do próby porwania 14-latki doszło we wtorek 26 maja tuż po godzinie 19:00. Grupa mężczyzn próbowała wtargnąć do mieszkania rodziców dziewczyny na ulicy Żeromskiego w Wodzisławiu Śląskim. Na miejsce pilnie zostały skierowane policyjne patrole.

Wodzisław Śląski. Próba porwania 14-latki

Mężczyźni mieli grozić 36-letniej matce i 54-letniemu ojcu nastolatki pozbawieniem życia i kazali "wydać" córkę. Chwilę później, słysząc policyjne sygnały, uciekli. W momencie zdarzenia 14-latki nie było w domu. "Przebywała wraz z 7-letnią siostrą na pobliskim placu zabaw. Kiedy zobaczyła uciekających z bloku mężczyzn, razem z młodszą siostrą uciekła i ukryła się w mieszkaniu babci, kilka bloków dalej. Tam policjanci znaleźli obie dziewczynki, które bezpiecznie wróciły pod opiekę rodziców" – podaje policja.

Policja rozpoczęła obławę na niedoszłych porywaczy. Błyskawiczna akcja doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn na ulicy Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim. 25-, 24- i 19-latek – wszyscy to mieszkańcy Siemianowic Śląskich – usłyszeli zarzut wspólnego usiłowania pozbawienia wolności małoletniej, a także zarzut kierowania wobec rodziców 14-latki gróźb pozbawienia życia.

Podejrzani nie przyznali się do winy. W czwartek 25 maja, decyzją prokuratora, zostali objęci policyjnym dozorem. Prokurator zakazał im także zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Mężczyznom grozi kara do lat 5 więzienia. Wodzisławscy śledczy będą teraz wyjaśniali szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl