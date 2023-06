Ranking "Perspektyw" 2023. Znamy najlepsze uczelnie w Polsce

Ranking fundacja edukacyjna "Perspektywy" przygotowała po raz 24. Oceniając uczelnie, brano pod uwagę takie kryteria jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Fundacja jak co roku, oprócz głównego Rankingu Szkół Wyższych, przedstawiła jeszcze Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Ranking Perspektyw 2023. Na czele UJ i UW

W głównym zestawieniu triumfują ex aequo Uniwersytet Jagielloński i zeszłoroczny zwycięzca rankingu Uniwersytet Warszawski. UJ dostał najlepsze noty za prestiż, publikacje i potencjał naukowy. - Mimo że jesteśmy najstarszą uczelnią w Polsce, to jednocześnie jesteśmy bardzo nowocześni, spełniamy wymogi XXI wieku. Ale żeby pokazać, że najstarsza polska uczelnia jest nowoczesna, musimy inwestować i to w różnych wymiarach – zaznaczył w rozmowie z „Perspektywami” prof. Jacek Popiel, rektor UJ. Przekształcenie się w nowoczesny uniwersytet badawczy to zdaniem rektora główny cel uczelni.

UW najlepiej został oceniony w kategorii warunki kształcenia. - Za szczególnie istotne osiągnięcia niewątpliwie należy uznać działania w obszarze umiędzynarodowienia badań naukowych. Tylko w latach 2022-2023 badacze z UW otrzymali dziewięć prestiżowych grantów łącznie na kwotę ponad 14 mln euro – przypomniał też w rozmowie z fundacją rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak.

Trzecia lokata w rankingu „Perspektyw” niezmiennie należy do Politechniki Warszawskiej. Tuż za podium uplasowały się, również ex aequo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dla AGH-u to skok o jedną pozycję w porównaniu z zeszłym rokiem. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują: Politechnika Gdańska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych ponownie wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, a trzecie Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Za najlepszą publiczną uczelnię zawodową uznano Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Medycyna najlepsza na UJ

"Perspektywy" przygotowały też ranking oceniający poszczególne grupy i kierunki studiów. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 22 (spośród 74 ocenionych). To m.in. filologia polska, prawo, ekonomia, administracja, dziennikarstwo, politologia, psychologia, chemia i fizyka. Za UW jest Politechnika Warszawska z 15 najlepszymi kierunkami (gospodarka przestrzenna, energetyka, transport, elektronika i telekomunikacja) i Uniwersytet Jagielloński z 11 kierunkami (biologia, analityka medyczna, kierunek lekarski).

Kapituła w tym roku przyznała również Nagrodę Specjalną AWANS 2023 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymała Politechnika Poznańska, która z miejsca 23. w ubiegłorocznym rankingu awansowała na miejsce 12. w edycji 2023.

RadioZET.pl/Perspektywy