RCB wydaje alerty. Zacznie się jutro. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW

RCB wydało alerty przed groźną pogodą. "Uwaga! Jutro i pojutrze (24/25.01) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - czytamy w komunikacie.

Alert RCB będzie obowiązywał w woj. pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i części kujawsko-pomorskiego.

Alert RCB przed silnymi wichurami. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia przed wichurami opublikował także IMGW. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 40-55 km/h, w porywach do 90-110 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze z porywami wiatru do 100 km/h." - czytamy.

W środę 24 stycznia prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Prognozowana wysokość opadu w Tatrach do 10 mm, w Bieszczadach do 15 mm, na Pomorzu do 12 mm. Na wschodzie oraz w rejonach podgórskich początkowo opady deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w Tatrach do 7 cm, w Bieszczadach do 10 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C w rejonach podgórskich, około 9 st. C w centrum do 12 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 115 km/h, w Sudetach do 160 km/h.

Źródło: Radio ZET