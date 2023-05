W niedzielę wieczorem strażacy zostali wezwani do pożaru na torze motocrossowym w Resku. W czasie akcji gaśniczej znaleźli tam zwęglone zwłoki około 40-letniego mężczyzny - podał portal LokalnyReporter.pl.

Informację o znalezieniu ciała potwierdził oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łobzie sierż. Szymon Martula. - Na torze motocrossowym przy ul. Polnej w Resku zostało znalezione ciało mężczyzny. Od wczoraj pod nadzorem prokuratury funkcjonariusze działają na miejscu, zabezpieczają ślady i monitoringi mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, jak to ciało się tam znalazło - powiedział policjant i dodał, że mężczyzna był mieszkańcem Reska.

Nieoficjalnie wiadomo, że policję zawiadomiła kobieta, do której zadzwonił partner. Mężczyzna miał jej powiedzieć, że został porwany. Według lokalnych mediów prawdopodobnie doszło do zabójstwa i to jego ciało znaleziono na torze motocrossowym. Policja na razie nie potwierdza tych doniesień. - Wszystko powinno wyjść w trakcie śledztwa - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin sierż. Szymon Martula.

LokalnyReporter.pl informuje, że minionej nocy doszło również do pożaru samochodu osobowego w pobliżu miejscowości Radowo Małe, która jest oddalona od Reska o około 13 kilometrów. “Pożar tego samochodu może mieć związek ze sprawą ujawnionych w Resku zwłok. Policja prowadzi poszukiwania sprawców” - czytamy.

RadioZET.pl/PAP/Radio Szczecin/LokalnyReporter.pl