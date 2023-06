Rozkładające się ciała zwierząt, smród i odchody. Masakra w gospodarstwie

Do policjantów z miejscowości Sejny dotarła informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii, który alarmował, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Gryszkańce (woj. podlaskie), znajduje się gospodarstwo, w którym może dochodzić do zaniedbań zwierząt.

Masakra w gospodarstwie. Wszędzie były martwe zwierzęta

Gdy na miejsce przybyli mundurowi, zobaczyli coś, co ich przeraziło. W oborze znajdowało się kilkanaście sztuk martwego bydła. Truchła zwierząt gniły w boksach, przywiązane łańcuchami do stanowisk. Miejsce było zaniedbane, brudne, wszędzie leżały odchody.

"W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji ujawniono w sumie 19 sztuk padłego bydła oraz psa bez dostępu do wody i pożywienia. Martwe zwierzęta były wychudzone, ich stan wskazywał na zaniedbania w dłuższym okresie czasu i bytowanie w niewłaściwych warunkach" - podaje policja.

Właściciel zatrzymany przez policję

Policjanci ustalili, że zwierzęta były przetrzymywane bez dostępu do wody i pożywienia. "Stan ich wskazywał na to, że padnięcia były stopniowe, a truchła znajdowały się w różnym stadium rozkładu" - dodali policjanci. 38-letni mężczyzna, właściciel gospodarstwa, tłumaczył policjantom, że zwierzęta padły w kwietniu w ciągu dwóch tygodni.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl