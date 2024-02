Sebastian M. wciąż przebywa na wolności. Prokuratura podała nowe informacje

W tragicznym wypadku na A1, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła trzyosobowa rodzina. Sebastian M., podejrzany o doprowadzenie do tej tragedii, wciąż jest na wolności. Mężczyzna przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oczekuje na zakończenie procesu ekstradycyjnego. Prokuratura podała nowe informacje.