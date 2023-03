Tragiczny finał poszukiwań Filipa z Milicza. Ciało znaleziono w lesie

34-letni Filip zaginął 28 lutego. Mężczyzna tego dnia przyjechał z Głogowa do Milicza, z którego pochodzi. Około godz. 19 odjechał czarnym volkswagenem i już nie wrócił ani nie kontaktował się z rodziną.

W poszukiwania mężczyzny oprócz policji zaangażowani byli także bliscy i znajomi. Profil SOS Zaginięcia umieścił post z jego zdjęciem na Facebooku, który udostępniono 1,5 tys. razy, a plakaty z wizerunkiem 34-latka rozwieszono m.in. w okolicach Wyspy Słodowej we Wrocławiu. Jak pisze “Gazeta Wyborcza”, nie było jednak poszlak, by udał się do tego miasta.

Milicz. Poszukiwany 34-letni Filip nie żyje

Poszukiwania zakończyły się w sobotę po południu. Ciało mężczyzny znaleziono w lesie.

Asp. Aleksandra Pieprzycka z KWP Wrocław powiedziała “Gazecie Wrocławskiej”, że zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, by ustalić przyczynę śmierci 34-latka. - Wstępne ustalenia na miejscu zdarzenia nie wskazują, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie - poinformowała.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/"Gazeta Wrocławska"