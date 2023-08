Trzęsienie ziemi w Bytomiu. GIG wydał komunikat

Według informacji EMSC epicentrum trzęsienia ziemi na Śląsku znajdowało się 20 km od Katowic i 6 km od Gliwic. Jak poinformowała PAP rzeczniczka Głównego Instytutu Górnictwa Sylwia Jarosławska-Sobór, wstrząs nastąpił o godzinie 9:37 w bytomskiej kopalni Bobrek, a wyliczenia na podstawie wskazań sejsmografów Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG, określiły jego energię na 2*10^8 J (dżula). Odpowiada to magnitudzie 3,42 w tzw. skali Richtera.

Wstrząs na Śląsku

– Wstrząs był dosyć silnie odczuwany na powierzchni, stąd posypały się zgłoszenia od mieszkańców. To rejon tzw. niecki miechowickiej. Jest tam uskok, a jak jest uskok, zdarzają się silniejsze wstrząsy – zaznaczyła przedstawicielka GIG. Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (WUG) przekazał PAP, że wstrząs nie spowodował żadnych skutków pod ziemią.

Jak wynika z danych WUG, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego i notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7). Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

Na Górnym Śląsku najwięcej wstrząsów górniczych rejestrowanych jest w obszarze wzdłuż uskoku kłodnickiego (od Katowic w kierunku Zabrza, po Knurów), w rejonie niecki bytomskiej (obszar Bytomia), w obszarze kopalń rybnickich (rejon Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów) oraz w obszarze kopalń nadwiślańskich. Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są silnie odczuwane na powierzchni, inne słabiej.

Trzęsienia ziemi w Polsce

Przypomnijmy, że do poprzedniego trzęsienia ziemi w Polsce doszło 10 sierpnia w okolicy Legnicy i Lubina w województwie dolnośląskim. Wstrząs miał magnitudę 4. Ziemia zatrzęsła się również 6 lipca niedaleko Polkowic na Dolnym Śląsku. Wówczas trzęsienie miało magnitudę 4,4.