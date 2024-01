Mężczyzna znaleziony w śniegu. Na pomoc było za późno

Do tragicznego zdarzenia doszło w gminie Ulan Majorat położonej w województwie lubelskim. We wtorek 9 stycznia o poranku oficer dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał informację, że zgłaszający znalazł na swojej posesji kolegę bez oznak życia. Mężczyzna leżał na śniegu przed drewutnią. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 68-latka.

Ulan Majorat. Martwy mężczyzna znaleziony w śniegu. Wcześniej pił alkohol

Policjanci pracujący na miejscu pod nadzorem prokuratora ustalili, że mężczyźni wcześniej spożywali alkohol. Wstępnie wykluczono, by do śmierci 68-latka mogły się przyczynić osoby trzecie. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. – Teraz ustalamy szczegółowe okoliczności tego zdarzenia – powiedział st. asp. Piotr Woszczak z policji w Radzyniu Podlaskim.

Policja apeluje, żeby informować o osobach narażonych na wychłodzenie dzwoniąc na numer telefonu alarmowego 112 lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 21 zgonów w wyniku wychłodzenia organizmu.

Źródło: Radio ZET