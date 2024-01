W połowie maja 2023 roku w jednym z mieszkań w Gdańsku znaleziono ciało 22-latki i zwłoki dziecka, które znajdowały się w bębnie pralki. Biegły orzekli, że kobieta była po świeżo odbytym porodzie, a bezpośrednią przyczyną zgonu było wykrwawienie związane z porodem odbytym w warunkach domowych. W przypadku noworodka przyczyną śmierci były rozległe obrażenia w obrębie głowy, do których mogło dojść podczas przebywania w ruchomej pralce.

Gdańsk. Noworodek zmarł w uruchomionej pralce. Umorzono postępowanie

We wtorek 9 stycznia rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk poinformowała o umorzeniu śledztwa ws. śmierci noworodka. – Uzyskane opinie, analiza zapisów monitoringu obejmującego wejście do mieszkania, w których doszło do zdarzenia, dały podstawę do stwierdzenia, że zabójstwa noworodka dokonała jego matka, w okresie porodu i pod jego wpływem. W zdarzeniu nie uczestniczyły inne osoby – wyjaśniła.

Śledczy są pewni, że dziecko urodziło się żywe i było zdolne do życia poza organizmem matki. Według prokuratury 22-latka ukrywała ciążę przed swoimi bliskimi i nie była objęta opieką okołoporodową.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

Źródło: Radio ZET/"Dziennik Bałtycki"