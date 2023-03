Wejście do Radia Szczecin zostało oblane farbą. "Policjanci pracują na miejscu"

Zdjęcie oblanych farbą drzwi wejściowych do Radia Szczecin zamieścił na Twitterze Dariusz Matecki, radny Szczecina z ramienia PiS, przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim.

Kom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdziła, że policja dostała późnym wieczorem zgłoszenie o uszkodzeniu mienia Radia Szczecin. - Policjanci pracują na miejscu, ustalają okoliczności zdarzenia - powiedziała.

Wejście do Radia Szczecin oblane farbą

3 marca posłanka KO Magdalena Filiks poinformowała, że zmarł jej 15-letni syn. Dodała, że w imieniu swoim i bliskich prosi o uszanowanie prywatności jej rodziny przez media i nieprzychodzenie na pogrzeb.

Sprawa tragicznej śmierci chłopca wywołuje ogromne emocje wśród polityków i komentatorów życia publicznego. Ma to związek z publikacją, jaka pod koniec 2022 roku pojawiła się na portalu Radia Szczecin. Dziennikarz stacji, Tomasz Duklanowski, opisał wówczas sprawę Krzysztofa F., byłego działacza PO z woj. zachodniopomorskiego, skazanego za pedofilię. W tekście pojawiła się informacja, że ofiarą F. padły dzieci "znanej posłanki opozycji".

Informacja zamieszczona przez Duklanowskiego wywołała falę hejtu w mediach społecznościowych, którego celem stała się Platforma Obywatelska i jej politycy. Choć dziennikarz nie ujawnił konkretnych danych, to wielu internautów sympatyzujących z PiS zaczęło wprost sugerować, o którą posłankę chodzi.

Dziennikarze “Gazety Wyborczej”, Onetu, Wirtualnej Polski, Radia ZET, a także przedstawiciele wielu innych redakcji ogłosili protest w związku ze śmiercią niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa. Dziennikarze zwracają uwagę, że sposób, w jaki Radio Szczecin i TVP Info informowały o skazanym za pedofilię Krzysztofie F., pozwolił na łatwą identyfikację ofiary, co mogło się przyczynić do samobójczej śmierci Mikołaja. Dziennikarze wzywają do bojkotu mediów publicznych do czasu wyjaśnienia sprawy.

