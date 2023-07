Cezary Bołdak jest jedną z ofiar katastrofy, do której doszło na terenie aeroklubu SkyDive Warszawa w Chrcynnie (woj. mazowieckie). Podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych samolot Cessna 208 B uderzył w budynek, w którym przed burzą schroniło się kilkanaście osób. Zginęło pięć osób, a osiem odniosło obrażenia.

Cezary Bołdak zginął w Chrcynnie. Politechnika Białostocka żegna pracownika

"Z ogromnym żalem i bólem serca zawiadamiamy, że 17 lipca 2023 roku zginął śmiercią tragiczną dr inż. Cezary Bołdak" - poinformowano na stronie internetowej wydziału informatyki Politechniki Białostockiej oraz w mediach społecznościowych. Informację potwierdziły w rozmowie z PAP władze wydziału.

Dr inż. Cezary Bołdak był absolwentem Instytutu Informatyki Politechniki Białostockiej, z tym instytutem związał się też naukowo. Pełnił m.in. funkcję Prodziekana ds. Promocji i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, przez wiele lat także Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Otrzymał medal za długoletnią służbę.

"Nie sposób uwierzyć w tę tragedię. Pogrążamy się w żałobie wraz z jego rodziną, której przedkładamy najszczersze wyrazy współczucia" - napisano na stronie wydziału.

"Wspominamy dra inż. Cezarego Bołdaka jako wspaniałego, zaangażowanego nauczyciela, naukowca, współpracownika. Zawsze uśmiechnięty, serdeczny, życzliwy i pomocny. Będzie nam go bardzo brakowało" - podkreśliła uczelnia.

To kolejna ofiara wypadku lotniczego, do którego doszło w poniedziałek. We wtorek informowaliśmy o śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej. Podchorąży Arkadiusz Radzio studiował inżynierię lądową.

RadioZET.pl/PAP