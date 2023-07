Przeprowadzono sekcję zwłok pilota, który zginął w poniedziałek w wypadku lotniczym z udziałem samolotu Cessna 208B. Przypomnijmy, w katastrofie, do której doszło w Chrcynnie w powiecie nowodworskim (woj. mazowieckie), pięć osób zginęło, a osiem osób odniosło obrażenia.

Wyniki sekcji zwłok pilota, który zginął w katastrofie w Chrcynnie

- Przyczyną śmierci był uraz głowy - poinformowała portal tvn24.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Dodała, że kolejne badania zaplanowano na środę i czwartek.

Prokuratura zaapelowała do osób, które mają wiedzę na temat katastrofy. - Za pośrednictwem mediów apeluję dzisiaj przez cały dzień, aby osoby, które mają wiedzę na temat tego zdarzenia, może nawet przypadkowo były świadkami tego zdarzenia, aby się zgłaszały - czy to do tutejszej prokuratury, czy do miejscowej jednostki policji. Takie zeznania są bardzo cenne - oświadczyła Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała notam (z ang. NOtice To AirMan, zwięzła depesza telekomunikacyjna dla załóg statków powietrznych - red.), zgodnie z którym lądowisko w Chrcynnie zostało zamknięte do 23 lipca do godz. 23.59" - podał w środę w komunikacie Aeroklub Warszawski.

Dodał, że społeczność stowarzyszenia jest głęboko wstrząśnięta tragedią, która rozegrała się na lotnisku, dlatego kieruje prośbę do wszystkich pilotek i pilotów o jego omijanie i uszanowanie czasu żałoby. "W związku z katastrofą Cessny 208 B Grand Caravan Aeroklub ogłasza żałobę i zawiesza działalność lotniczą na lotnisku Babice do niedzieli, 23 lipca, włącznie. Od poniedziałku 24 lipca 2023 roku sukcesywnie na lotnisku będą wznawiane loty" - dodał Areoklub Warszawski.

Według danych na wtorkowy wieczór w katastrofie zginęło pięć osób: czterech mężczyzn i kobieta. Zginął pilot samolotu, trzy osoby znajdujące się przed budynkiem i jedna, która była w środku. Wśród ofiar jest m.in. student WAT i pracownik Politechniki Białostockiej. Jak podała policja, osiem osób - w tym jedna nieletnia - zostało rannych, dwie z nich są w ciężkim stanie.

