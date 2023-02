Wjechał w rodzinę z dziećmi, zabił 32-latkę w ciąży. Nowe fakty ws. makabry w Lubieni

Na drodze krajowej nr 9 w Lubieni (woj. świętokrzyskie) doszło do koszmaru. Kierowca wjechał w czteroosobową rodzinę. 32-latka w ciąży zginęła na miejscu. 62-letni mieszkaniec powiatu starachowickiego był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Grozi mu do 12 lat więzienia. Teraz do Sądu Rejonowego w Starachowicach wpłynął akt oskarżenia w jego sprawie.