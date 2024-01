WOŚP 2024: Wrocław. Światełko do Nieba, koncerty, kto zagra

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. W tym roku odbędzie się on w niedzielę 28 stycznia. Zebrane w ramach niego pieniądze mają być przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc u pacjentów z oddziałów pulmonologicznych.

Jak co roku w wielu miastach w kraju poza zbiórką funduszy przewidziane są też różne wydarzenia towarzyszące. Na moc atrakcji w tym dniu mogą liczyć m.in. mieszkańcy Wrocławia, gdzie pojawią się aż dwie sceny – na Rynku oraz w Starym Klasztorze. Czego można się spodziewać? Jakie koncerty odbędą się w tym mieście w ramach WOŚP? Poznaj harmonogram najważniejszych wydarzeń.

Finał WOŚP 2024 we Wrocławiu. Co się będzie działo? Koncerty na Rynku i w Starym Klasztorze

Oficjalne otwarcie finału WOŚP na Rynku we Wrocławiu ma się odbyć o godz. 13.00. Tuż po nim planowany jest koncert piosenek z filmu Akademia Pana Kleksa. O godz. 14.40 rozpocznie się natomiast występ gitarzysty i wokalisty – Roberta Cichego, a następnie dziecięcego zespołu Rewelacja. Oprócz tego będzie funkcjonować Strefa Gitarowego Rekordu Świata. W jej ramach można zagłosować na gitarowe przeboje wszech czasów, które później wybrzmią na scenie w wykonaniu zespołu WrocLove Guitar. Wieczorem na scenie pojawią się również Dr Misio oraz Nocny Kochanek.

Koncerty odbędą się także w Starym Klasztorze. O godz. 15.00 wystąpi zespół Blade Loki. Potem zaplanowany jest koncert pod nazwą "Kobiety Mają Głos! Wroclove Divas". Jest to muzyczny projekt wrocławskich wokalistek znanych m.in. z różnych programów telewizyjnych takich jak "The Voice of Poland", "Must be The Music" czy "Szansa na sukces". W ramach WOŚP zagrają też zespoły Dziwna Wiosna i Hurt.

Finał WOŚP 2024 we Wrocławiu: gdzie i o której światełko do nieba?

Tradycją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest symboliczne "światełko do nieba". Podczas tego finału "rozbłyśnie" ono na wrocławskim Rynku o godz. 20.00. Towarzyszyć mu będzie występ międzynarodowego chóru o nazwie CityChoir.