Do tragicznego wypadku doszło we wtorek 11 kwietnia w rejonie zbiegu alei Hallera z ulicą Mielecką we Wrocławiu. 36-letnia piesza szła chodnikiem. W pewnym momencie została potrącona przez ciężarówkę przewożącą kontener z gruzem, a następnie - jak opisują świadkowie - wpadła pod jego tylne koła – podała "Gazeta Wrocławska".

Wrocław. Nie żyje kobieta potrącona przez ciężarówkę

Na miejsce pojechały służby ratunkowe i natychmiast podjęły reanimację kobiety. Poszkodowana w ciężkim stanie trafiła do jednego z wrocławskich szpitali. Niestety, lekarzom nie udało się jej uratować.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Mundurowi sprawdzają, czy kierowca ciężarówki nie był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających w momencie zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring.

RadioZET.pl/Gazeta Wrocławska