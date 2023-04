Wypadek w Sękowie. Zginął 26-letni Sebastian, strażak ochotnik

Nie żyje 26-letni Sebastian, strażak ochotnik z OSP w Sękowie. Młody mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 92 między Poznaniem a Pniewami. "Zawsze gotowy do akcji i do niesienia pomocy innym. Nasze serca pękają z żalu" – napisali koledzy z jednostki.