Niezwykle bezmyślnego "wybryku" dopuścił uczeń jednej z podwrocławskich szkół. 14-latek uczący się w placówce w miejscowości Wysoka (gm. Kobierzyce) rozlał na lekcji niezwykle niebezpieczny kwas masłowy.

Wysoka. 14-latek rozlał w szkole kwas masłowy. Uczniowie ewakuowani

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Na miejsce natychmiast wezwano strażaków, którzy zabezpieczyli rozlaną ciecz w szczelnych pojemnikach. W budynku prowadzona jest regularna neutralizacja wapnem sodowym. W przyszłym tygodniu zaplanowano ozonowanie oraz dekontaminacje. Szkoła wydała na te działania już 15 rys. zł.

- 14-letni uczeń rozpylił kwas masłowy o silnym działaniu trującym, w wyniku czego wystąpiło zagrożenie dla całej szkoły. Uczące się tam dzieci zostały ewakuowane w asyście funkcjonariuszy policji, strażaków oraz pogotowia ratunkowego - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Objawy zatrucia kwasem masłowym. Można stracić wzrok

W czwartek przekazano, że dzieci nadal nie wróciły do szkoły i uczą się zdalnie. W budynku wciąż wyczuwalny jest smród, którym przesiąknęły ściany, a to może stwarzać zagrożenie. Taka sytuacja może potrwać nawet do majówki.

Kwas masłowy bardzo negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Jako objawy zatrucia kwasem masłowym wskazuje się:

ból gardła,

uczucie pieczenia,

trudności w oddychaniu,

pęcherze oraz oparzenia skóry,

ból brzucha i zapaść po trwałej ekspozycji,

skrócony oddech,

ciężkie oparzenia oczu,

utratę wzroku.

Nauczyciele nie mogą zapanować nad 14-latkiem

Jak podaje "Gazeta Wrocławska" zaniepokojeni rodzice podnoszą głos w internecie. "Jedno z moich dzieci jest w 8 klasie i jestem przerażona. Po tym "wybryku" moje dzieci miały objawy zatrucia" - pisał jeden z nich.

Okazuje się, że rozlanie kwasu masłowego w szkole, to nie pierwszy taki "wyskok" 14-latka. Media donoszą, że nastolatek był dwukrotnie przenoszony do innej klasy, a żaden nauczyciel nie może sobie z nim poradzić.

- W tej chwili trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn jego czynów. Od wyników naszych ustaleń zależy, jakie kroki prawne zostaną zastosowane. Trudno na razie ustalić kwalifikację prawną czynu - powiedział podkomisarz Wojciech Jabłoński.

RadioZET.pl/"Gazeta Wrocławska"