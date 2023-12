Zwłoki noworodków odnaleziono w piwnicy domu w Czernikach w połowie września. Ciała dzieci były schowane w workach. Sprawa wstrząsnęła całą Polską. Podejrzanymi w sprawie zabójstw są 20-letnia Paulina G. oraz jej ojciec Piotr G. Para od lat żyła w kazirodczym związku.

Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące. W grudniu, jak podał „Fakt”, sąd przedłużył im areszt o kolejne trzy miesiące. Nowe wieści popłynęły też z prokuratury.

Czerniki. Zabójstwo noworodków. Nowe fakty

– Zarzuty w tej sprawie nie uległy zmianie, nowych zarzutów nie postawiono też kolejnym osobom – podkreśliła w rozmowie z "Faktem" prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Na potrzeby procesu konieczne było potwierdzenie co do rodzicielstwa zamordowanych noworodków. – Prokurator otrzymał już opinię dotycząca rodzicielstwa, ale na tym etapie nie przekazuje informacji, co z niej wynika – dodała prokurator.

W rozmowie z „Faktem” ujawniła jednak, że w sprawie nie ma innych osób podejrzanych. "To może oznaczać jedno. Rodzicami noworodków są te osoby, które ustalono dotychczas. Ojcem wszystkich dzieci jest Piotr G., a matkami są Paulina G. (dwoje dzieci) i jej siostra (jedno dziecko)" – ustalił „Fakt”.

Źródło: Radio ZET/Fakt.pl