Zmiany wytycznych ws. aborcji. Opublikowano zarządzenie

Opublikowano zarządzenie ws. nowych ustaleń przekazanych przez Adama Niedzielskiego dotyczących prawa aborcyjnego. W poniedziałek szef MZ mówił o powołaniu zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. To reakcja na śmierć 33-letniej ciężarnej pacjentki w Nowym Targu.

Pani Dorota z Bochni w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej USG wykazało obumarcie płodu.

Prawo aborcyjne. Adam Niedzielski zapowiada zmiany po śmierci pacjentki

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia akcentował, że każda kobieta w Polsce w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do przerwania ciąży. Te dwa warunki powinny być traktowane rozłącznie. Zdrowie jest szeroko definiowane. Chodzi zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Minister apelował o nienakręcanie spirali negatywnych emocji oraz o wstrzemięźliwość w ocenach. Zwrócił się także, by każdy, kto czuje się pokrzywdzony kontaktem z lekarzem czy też z placówką medyczną, kierował swoje kroki do Rzecznika Praw Pacjenta.

Minister stwierdził, że powołanie zespołu ds. opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży to kolejny krok, aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo pacjentki. W składzie zespołu – jak zapowiedział – będą eksperci: ginekologii, położnictwa, neonatologii, perinatologii i psychiatrii. - Kobiety w tym zespole będą odgrywały znaczącą rolę – ocenił.

Zgodnie z zarządzeniem w składzie zespołu znaleźli się m.in. konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii; konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii; konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii; konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii; kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Zakładu Szkolenia Biegłych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta i zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań zespołu – jak zapisano – należy opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży. Chodzi w szczególności o sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży; o przesłanki konieczności zlecenia dodatkowych konsultacji medycznych, mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej; o sposób postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia lub zdrowia; a także o materiały szkoleniowe dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych.

RadioZET.pl/PAP