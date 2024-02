Gdzie zjeść najlepsze pączki w Poznaniu? Te cukiernie są najwyżej oceniane

Tłusty czwartek to świetna okazja do delektowania się tradycyjnymi i pysznymi pączkami. W 2024 roku święto wypada 8 lutego, a to oznacza, że cukiernie w Poznaniu, ale również w całym kraju przeżywają istne oblężenie. Gdzie zjeść najlepsze pączki w Poznaniu? Sprawdź zestawienie najlepiej ocenianych cukierni według opinii użytkowników Google.