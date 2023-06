10-latek ze szkoły trafił na OIOM. Dzień później już nie żył

Dramatyczne sceny rozegrały się na stołówce szkoły podstawowej w Caversham w Wielkiej Brytanii. 10-letni Oscar Roome razem z rówieśnikami jadł obiad. W pewnym momencie chłopiec zakrztusił się jedzeniem i zaczął się dusić. Z pomocą ruszyli nauczyciele, a na miejsce wezwano zespół medyków.

Tragiczna śmierć 10-latka. Zakrztusił się jedzeniem

Przy szkole wylądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego, na którego pokładzie 10-latek dotarł do specjalistycznej placówki. Lekarze robili co mogli. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować. Oscar zmarł w szpitalu dzień później.

"Daily Mail" podaje, że w sprawie śmierci chłopca wszczęto dochodzenie. To nie koi jednak bólu rodziny, która we wzruszających słowach pożegnała Oskara. - Nasz kochany Oscar, on właśnie zaczynał dorastać. We wszystkim, co robił wykazywał ciekawość i pragnienie wiedzy - mówili zrozpaczeni członkowie rodziny.

Rodzina i przyjaciele żegnają chłopca

- Oscara na zawsze zapamiętamy jako życzliwego, pełnego uśmiechu, poczucia humoru i inteligencji. Jesteśmy całkowicie zdruzgotani tą dramatyczną stratą. Oscar był zawsze uprzejmy, witał nas z uśmiechem i pytał co u nas. Kochał swoją rodzinę i często opowiadał o niej w szkole - powiedziała z kolei dyrektor placówki Martina Parsons.

Najbliżsi 10-latka podziękowali też medykom, którzy walczyli o życie Oscara. - Pochwały i podziękowania należą się przede wszystkim załogom karetek, policji i lekarzom za ich niestrudzone wysiłki, by pomóc Oscarowi. Wszyscy jesteście niesamowitymi ludźmi - powiedzieli.

