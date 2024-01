Według BBC 2-letni Bronson Battersby został znaleziony martwy wraz ze swoim 60-letnim ojcem Kennethem w domu w portowym miasteczku Skegness w Wielkiej Brytanii na początku tego miesiąca. Departament policji w hrabstwie Lincolnshire potwierdził, że do zgonów doszło w posiadłości przy Prince Alfred Avenue. Ciała odkryto 9 stycznia około godziny 15:25.

"Przeprowadziliśmy dochodzenie. Okoliczności śmierci nie są traktowane jako podejrzane. Sprawa została przekazana do biura koronera" – napisano w oświadczeniu dla mediów.

Wielka Brytania. 2-latek umarł z głodu. W domu znaleziono też zwłoki ojca

Rada hrabstwa Lincolnshire poinformowała, że chłopiec zmarł z głodu po nagłej śmierci ojca, który doznał zawału serca. – To tragedia. W domu nie było już nikogo, kto mógłby się zaopiekować Bronsonem – powiedziała BBC Heather Sandy, członkini rady.

fot. Google Maps - Prince Alfred Avenue w Skegness

Rodzina była znana instytucjom zajmującym się dziećmi. Pracownik socjalny kontaktował się z Kennethem Battersby 27 grudnia. Sześć dni później pojechał do domu Bronsona, jednak nikt nie otworzył drzwi. 4 stycznia sytuacja się powtórzyła. Wówczas o sprawie została zawiadomiona policja. 9 stycznia właściciel nieruchomości umożliwił pracownikowi socjalnemu wejście do domu - wtedy odkryto ciała ojca i syna. Matka Bronsona, Sarah Piesse, powiedziała "The Sun", że ostatni raz widziała syna żywego przed Bożym Narodzeniem.

Władze Lincolnshire przekazały, że pracownik socjalny zajmujący się rodziną Battersby został wysłany na tymczasowy urlop, ale nie jest zawieszony. "Obecnie wspólnie z agencjami partnerskimi dokonujemy audytu, aby lepiej zrozumieć okoliczności sprawy. Czekamy również na wyniki dochodzenia koronera. Myślami jesteśmy z rodziną i ich przyjaciółmi" – czytamy w komunikacie.

Źródło: Radio ZET/BBC