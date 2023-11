29-latek zabił żonę, teściową i szwagierkę. "Bał się, że kobieta zostawi go dla innego"

Niewyobrażalną tragedią zakończyło się wesele w Tajlandii. Jak pisze "Daily Mail", 29-letni Chaturong Suksuk najpierw pokłócił się ze swoją żoną - 44-letnią Kanchaną Pachunthuek, a następnie wrócił na salę z bronią i zaczął strzelać do gości.

Mężczyzna zastrzelił żonę, jej matkę oraz siostrę. Kule trafiły także w dwójkę gości weselnych, z których jedna zmarła. Na końcu 29-latek popełnił samobójstwo.

Masakra na weselu w Tajlandii. Pan młody zastrzelił żonę

Chaturong Suksuk zdobył w 2022 roku srebrny medal w pływaniu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Indonezji. W przeszłości był żołnierzem i patrolował granicę. Był osobą z niepełnosprawnością - w wypadku na torach stracił prawą nogę.

Policja podała, że 29-latek legalnie posiadał broń palną. Media spekulują, że mężczyzna był w fatalnym stanie psychicznym, nie był przekonany co do ślubu i obawiał się, że zbyt duża różnica wieku między nim a żoną doprowadzi do rozpadu małżeństwa.

"Daily Mail" pisze także, że Chaturong Suksuk bał się tego, że żona zostawi go dla kogoś innego z powodu jego niepełnosprawności. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

- Usłyszałam głośne strzały i myślałam, że po prostu odpalają petardy na imprezę. Dopiero rano dowiedziałem się, co się stało. Jestem zdruzgotana. Znam tę parę od dawna i byłam dla nich jak matka - powiedziała mediom sąsiadka zmarłej pary.

Źródło: Radio ZET/ Daily Mail/ CBS News