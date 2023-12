30 radiowozów i helikopter. Szalony pościg przez trzy kraje trwał ponad dobę

Kilkadziesiąt radiowozów i helikopter - takie siły zaangażowała policja do pościgu za kierowcą ciężarówki, który uciekał przed służbami przez ponad dobę, przejeżdżając w tym czasie przez trzy kraje. Pościg zaczął się Belgii, następnie przeniósł się do Holandii, by ostatecznie zakończyć się w Niemczech.