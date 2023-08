39 osób zaczęło nagle źle się czuć. Dramatyczne sceny na statku

Dziesiątki pojazdów ratunkowych, w tym karetek pogotowia, interweniowało po tym, jak statek firmy Brittany Ferries został zmuszony do zatrzymania się w Breście we Francji. Prefektura Finistere prowadzi badania, które mają wykazać, co zaszkodziło załodze.

Masowe zatrucie na statku. Wycieczkowiec zmienił trasę

Zachorowała niemal 1/3 z liczącego 144 osoby personelu. Ale - jak podkreśliła prefektura - ani jeden z 982 pasażerów. Dużą część gości statku stanowili brytyjscy turyści.

Do zatrucia pokarmowego doszło we wtorek. Po ośmiogodzinnej przerwie prom Pont-Aven kontynuował podróż do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Francuski armator Brittany Ferries ma w swojej flocie kilkanaście wycieczkowców i oferuje rejsy m.in. w Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

RadioZET.pl/PAP