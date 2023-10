Chwilę przed śmiercią małżeństwo wysłało wiadomość. Znaleziono ich zmasakrowane ciała

O tragicznej śmierci kanadyjskiego małżeństwa, które zostało zaatakowane przez niedźwiedzia grizzly podczas wycieczki do Parku Narodowego Banff w piątek 29 września.

Niedźwiedź rzucił się na małżeństwo. Zdążyli wysłać wiadomość

Teraz "New York Post" dotarł do przerażających informacji w tej sprawie. Para w dniu ataku wysłała wiadomość do członka rodziny, w której poinformowali, że nie zdążyli dotrzeć do punktu biwakowego i przenocują w innym miejscu.

Kilka godzin później otrzymał od nich kolejną wiadomość, która zmroziła mu krew w żyłach. "Niedźwiedź zaatakował. Źle" - brzmiała treść wiadomości. Mężczyzna natychmiast zareagował i powiadomił o wszystkim służby.

Ekipa ratunkowa ruszyła do akcji

Ekipa ratunkowa natychmiast wyruszyła helikopterem na poszukiwania pary. Niestety, szybko zmieniły się warunki pogodowe i pilot musiał zawrócić. Patrol naziemny na quadach dotarł w miejsce, w którym biwakowali turyści po około trzech godzinach od zgłoszenia.

Niestety, na miejscu znaleźli tylko zmasakrowane ciała 62-letnich turystów. "Wszystko sugerowało, że para próbowała się bronić. Znaleźliśmy opróżnioną puszkę sprayu na niedźwiedzie, ta jednak nie zadziałała".

Służby wytropiły, jak się okazało 25-letnią niedźwiedzicę, która dalej była agresywna i próbowała zaatakować ratowników. Ostatecznie została zastrzelona.