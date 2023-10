Nie żyją kobieta i mężczyzna. Tragiczne odkrycie w mieszkaniu

Jak podaje komenda policji w Wodzisławiu Śląskim, przed godziną 7 rano służby otrzymały informację o znalezieniu w jednym z mieszkań na terenie powiatu wodzisławskiego ciał dwóch osób. Policjanci, którzy pojechali na ulicę Mariacką w Radlinie potwierdzili to zgłoszenie. – Została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Aktualnie na miejscu policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury – powiedziała PAP asp. sztab. Małgorzata Koniarska.

Radlin. Ciała kobiety i mężczyzny znaleziono w mieszkaniu

Policjantka sprecyzowała, że w mieszkaniu znajdowały się zwłoki kobiety i mężczyzny. Policja na razie nie ujawnia, czy ofiary miały widoczne obrażenia ani tego, czy znana jest ich tożsamość. Dodatkowych informacji ma później udzielić prokuratura.

Według lokalnego serwisu nowiny.pl nieoficjalnie pojawiają się doniesienia o zabójstwie i samobójstwie. – Tu się ciągle coś dzieje, to norma. [...] A oni co, pewnie jak popili, to się pokłócili i podźgali i jest co jest – mówią mieszkańcy Radlina.

