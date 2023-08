Ciała sześciu oficerów na miejscu katastrofy. Wojskowe śmigłowce runęły na ziemię

Sześciu pilotów, oficerów ukraińskiej armii, zginęło w katastrofie lotniczej, do której doszło we wtorek w obwodzie donieckim. Służby nie informują obecnie o przyczynach wypadku, powołując się na względy bezpieczeństwa. To kolejna katastrofa lotnicza z udziałem wojskowych maszyn, do której doszło w sierpniu w Ukrainie.