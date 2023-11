Duży samolot wylądował w wodzie zamiast na lotnisku. "To było niewiarygodne"

Groźny incydent lotniczy na Hawajach. Według agencji AP Samolot P-8A przeleciał w poniedziałek nad pasem startowym bazy piechoty morskiej w zatoce Kaneohe na wyspie Oʻahu. Maszyna ostatecznie wylądowała na tafli Pacyfiku. Rzecznik Korpusu Piechoty Morskiej USA sierż. Orlando Pereza nie przekazał więcej informacji w tej sprawie. Według mediów na pokładzie samolotu było 9 osób. Wszystkim udało się dotrzeć bezpiecznie do brzegu.

Świadkom zdarzenia udało się zrobić z oddali zdjęcie, na którym widać duży samolot unoszący się na wodzie. Fotografia do złudzenia przypomina ujęcia z tzw. cudu na rzece Hudson, czyli awaryjnego lądowania pasażerskiego Airbusa A320 z 2009 roku w Nowym Jorku. Wówczas pilot Chesley „Sully” Sullenbergera bezpiecznie posadził maszynę na tafli wody, a wszystkie 155 osób na pokładzie przeżyło.

Wojskowy samolot rozpoznawczy w lądował w wodzie. "To było niewiarygodne"

Lądowanie wojskowego samolotu w Pacyfiku widziała Diane Dircks, która w momencie wypadku wraz z rodziną wróciła do portu po tym, jak deszczowa pogoda przerwała ich rejs. Jej córka zauważyła samolot w wodzie.

- Pobiegliśmy na koniec doku i zrobiłam kilka zdjęć. Wtedy usłyszeliśmy dochodzące zewsząd syreny - powiedziała 61-latka w rozmowie z agencją AP. Jej córka miała przy sobie lornetkę do obserwacji ptaków, dzięki czemu mogła zobaczyć samolot w wodzie i przypływające do niego łodzie ratunkowe. Dodała: - To było niewiarygodne.

W momencie wypadku nad zatoką Kaneohe panowała pochmurna i deszczowa pogoda. Agencja AP podkreśliła, że samolot P-8A jest używany do wykrywania okrętów podwodnych oraz gromadzenia danych wywiadowczych. Jest produkowany przez Boeinga i ma wiele wspólnych części z komercyjnym samolotem tej firmy z serii 737.

Źródło: Radio ZET/AP