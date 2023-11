14-letni uczeń Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w piątek o godz. 10:30 został zwabiony przez 18-latka z sąsiedniego Zespołu Szkół nr 2 na pobliski plac przy ul. Konopnickiej w Kluczborku. Kiedy tam poszedł, czekał już na niego tłum nastolatków.

Na nagraniu widać, że chłopak został otoczony. 18-letni agresor zaczyna go wyzywać, a potem popychać. Młodszy uczeń pyta, za co jest atakowany. Oprawca odpowiada: “ty, k***a, wiesz za co”. Pozostali uczniowie nagrywają napaść telefonami i zachęcają agresora, żeby uderzył 14-latka. - Ej, trzymaj go w oktagonie! - krzyczy jeden z gapiów, a reszta zaczyna się śmiać. W końcu 18-latek wymierza chłopakowi dwa ciosy w brzuch, po chwili jednak czymś spłoszony ucieka.

Kluczbork. 18-latek bił 14-letniego ucznia na oczach kolegów

To jednak nie koniec, bo inny uczeń uderza 14-latka w głowę. W obronie atakowanego chłopaka stają jego koledzy. Wywiązuje się bójka. Nastolatkowie biją się pięściami po twarzy. Jeśli któryś upada na ziemię, jest kopany. Jak relacjonuje portal NTO.pl, który zamieścił 3,5-minutowe nagranie bójki na swojej stronie, tylko jeden chłopak próbuje rozdzielić bijących się uczniów. Pozostali przyglądają się sytuacji z rozbawieniem i nagrywają wszystko telefonami. - Zaj***b mu! Dawaj go! Po ryju go! Pokaż klasę, k***a! - krzyczą.

Dawid Gierczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, powiedział portalowi NTO.pl, że żadne zgłoszenie w tej sprawie nie wpłynęło, ale skoro są nagrania, policjanci się nią zajmą. Z kolei dyrektorka Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku Marzena Perucka stwierdziła, że uczniowie zgodnie ze statutem nie mogą opuszczać terenu szkoły. - Prosiłam we wrześniu pisemnie policję i straż miejską, aby patrolowali ten rejon miasta, zwłaszcza podczas długiej przerwy, bo wtedy najczęściej uczniowie opuszczają teren szkoły na własną odpowiedzialność - podkreśliła Perucka.

Źródło: Radio ZET/NTO.pl