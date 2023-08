Katastrofa kolejowa, oderwało się 10 wagonów. Mnóstwo ofiar i rannych

Co najmniej 15 osób zginęło, a 50 zostało rannych w katastrofie kolejowej w środkowym Pakistanie w niedzielę - podała telewizja Geo. W prowincji Sindh, ok. 275 km na północny zachód od Karaczi wykoleiło się ok. 10 wagonów składu pasażerskiego jadącego trasą z Karaczi do Islamabadu.